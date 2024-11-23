«Ростов» одержал победу над ЦСКА благодаря дублю Голенкова

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ — 2:1. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в Москве.

Первый гол в игре забил защитник армейцев Келлвен, который отличился на 4-й минуте. В концовке матча форвард ростовчан Егор Голенков оформил дубль.

ЦСКА с 27 очками сохраняет шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (20 баллов) идет на восьмой строчке.

В следующем матче РПЛ московская команда 30 ноября дома сыграет против «Рубина». Желто-синие в этот же день на своем поле примут «Пари НН».