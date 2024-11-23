ЦСКА — «Ростов»: Голенков оформил дубль
«Ростов» забил второй гол в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА — 2:1.
На 90-й минуте Егор Голенков вывел ростовчан вперед, отправив головой мяч в ворота соперника после того, как тот отскочил от перекладины.
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|22.11
|19:00
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Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
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|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
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|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
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Пари НН – Динамо Мх
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Алексей Батраков
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|10
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|
Джон Кордоба
Краснодар
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|
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Бителло
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