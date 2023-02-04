ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против «Оренбурга»

ЦСКА 4 февраля проведет товарищеский матч против «Оренбурга». Стал известен состав московской команды на эту встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Глебов, Носков, Мендес, Кучаев, Медина, Обляков, Чалов.

Запасные: Боков, Мухин, Сливин, Гайч, Медина, Щенников, Яковлев, Ермаков, Лукин, Заболотный, Першин, Карраскаль, Роша, Арбузов, Кисляк, Мойзес, Ушаков.

19 января команды уже проводили товарищеский матч, в котором победили москвичи — 1:0.