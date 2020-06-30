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ЦСКА не забивал в чемпионате больше пяти часов

30 июня 2020, 21:15
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Никола Влашич открыл счет в матче против «Спартака» и прервал длительную безголевую серию ЦСКА в чемпионате России. Армейцы не могли отличиться в течение 309 минут после того, как свои ворота поразил защитник «Ростова» Максим Осипенко. Сдержать атаку красно-синих последовательно получилось у «Уфы» (0:0), «Зенита» (0:4) и «Динамо» (0:0). (Кирилл Бурдаков)

ЦСКА — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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