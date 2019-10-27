Арбитр Сергей Карасев, судивший матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (0:1), на 6-й и 9-й минутах мог показать полузащитнику красно-синих Бийолу две желтые карточки, однако наказал его только одним предупреждением.

Момент матча ЦСКА — «Динамо».

Момент матча ЦСКА — «Динамо».

В тех эпизодах игрок хозяев сначала задержал соперника рукой, не позволив ему подключиться к атаке. А затем врезался в Игбуна.

Момент матча ЦСКА — «Динамо».

Уже в первом эпизоде Бийол заслуживал «горчичника». Однако судья наказал нарушителя только спустя три минуты. (Александр Бобров)

Момент матча ЦСКА — «Динамо».

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