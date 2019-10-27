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ЦСКА — «Динамо»: Бийол получил одно предупреждение вместо двух

18:53
Момент матча ЦСКА — «Динамо». Момент матча ЦСКА — «Динамо». Момент матча ЦСКА — «Динамо». Момент матча ЦСКА — «Динамо». Момент матча ЦСКА — «Динамо».
Момент матча ЦСКА — «Динамо».
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Арбитр Сергей Карасев, судивший матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (0:1), на 6-й и 9-й минутах мог показать полузащитнику красно-синих Бийолу две желтые карточки, однако наказал его только одним предупреждением.

Момент матча ЦСКА — «Динамо».
Момент матча ЦСКА — «Динамо».
Момент матча ЦСКА — «Динамо».
Момент матча ЦСКА — «Динамо».

В тех эпизодах игрок хозяев сначала задержал соперника рукой, не позволив ему подключиться к атаке. А затем врезался в Игбуна.

Момент матча ЦСКА — «Динамо».
Момент матча ЦСКА — «Динамо».

Уже в первом эпизоде Бийол заслуживал «горчичника». Однако судья наказал нарушителя только спустя три минуты. (Александр Бобров)

Момент матча ЦСКА — «Динамо».
Момент матча ЦСКА — «Динамо».

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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