ЦСКА — «Арсенал». Лесовой открыл счет в матче
20:41
Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой открыл счет в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА.
Хавбек отметился на 52-й минуте после передачи Евгения Луценко.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Чмпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...