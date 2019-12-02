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ЦСКА — «Арсенал». Лесовой открыл счет в матче

20:41

Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой открыл счет в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА.

Хавбек отметился на 52-й минуте после передачи Евгения Луценко.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Чмпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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