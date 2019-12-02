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ЦСКА — «Арсенал»: Дзагоев впервые в сезоне выйдет в стартовом составе

18:10
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Стал известны составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва, Тудорие.

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/match/match_13257.html

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