Стал известны составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва, Тудорие.