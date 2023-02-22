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Сегодня, 11:49

Чорлука раскритиковал работу немецкого руководства в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ведран Чорлука.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о бывших немецких топ-менеджерах клуба Томасе Цорне и Ральфе Рангнике.

«Мне все было понятно, когда я закончил карьеру и Марко Николич пригласил меня в тренерский штаб. Уже на сборах было видно, что они просто ждут возможности уволить тренера. Может, они думали, что мы тупые. За 10 дней стало понятно, что поддержки от этих людей, которые должны прикрывать твою спину, нет. Нужно общаться с руководством по игрокам и усилениям, а там против тебя, считай, подкаты делают в ноги. Я был в шоке от их отношения к тренерам и игрокам.

Рангник, который за семь дней ни с кем ни разу не поздоровался — это вообще смешно. Он приехал спасать футбол, построить сумасшедший проект. Ну ты хотя бы скажи: «Привет, я — Ральф Рангник, я сейчас главный, все решаем». А он просто ходил молча где-то у поля. Честно, смешно. Мне уже тогда всё стало понятно. Было лучше уйти самому, чем ждать, пока меня уволят. Зачем мне это? От таких людей мне деньги не нужны. У меня были и личные причины в Хорватии, но я и без них ушел бы", — приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Перед началом сезона-2022/23 железнодорожников официально возглавил Йозеф Циннбауэр, однако тренировочным процессом де-факто по-прежнему управлял Комппер. 8 октября немецкий тренерский штаб, а также спортивный директор Томас Цорн покинули московский клуб.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5005987-chorluka-o-nemcah-v-loko-ya-byl-v-shoke-ot-ih-otnosheniya-mozhet-oni-dumali-chto-my-tupye.html
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