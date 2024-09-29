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Гонсалес считает, что еще рано говорить о чемпионстве «Краснодара»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес отметил, что «быки» набрали ход, но говорить о чемпионство в РПЛ еще рано.

В субботу, 28 сентября, краснодарская команда обыграла «Зенит» (2:0) в 10-м туре РПЛ и вышла на первое место в турнирной таблице с 24 очками.

«Если говорить об игре в целом, то у соперника не получилось создать таких явных моментов, не было шансов. Естественно, мы ожидали от них хорошей игры во владении мяча, но у них ничего не было, за исключением попадания в штангу в первом тайме. У нас получилось воспользоваться нашими возможностями, также получилось контролировать очень многие моменты», — приводит ТАСС слова Гонсалеса.

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с подмосковными «Химками» 6 октября.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Джованни Гонсалес
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