Черевченко: «Если бы Дзюба не пришел в «Локо», не знаю, на каком бы месте закончил клуб»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о результатах железнодорожников и «Ростова» в минувшем сезоне.

«В этом сезоне удивил «Ростов». Карпин проделал очень большую работу с таким подбором игроков. И на каком-то этапе были даже очень конкурентоспособной командой. «Локомотив» преобразился с приходом Галактионова и Дзюбы. Если бы Дзюба не пришел в «Локо», не знаю, на каком бы месте закончил клуб. Дело даже не в забитых мячах. Да, хорошо, что он забил. Дело в том, что он — настоящий лидер команды: и на поле, и в раздевалке. У Дзюбы есть такое. Это видно сразу», — цитирует Черевченко Sport24.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина занял 4-е место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. «Локомотив», который возглавляет Михаил Галактионов, стал восьмым.