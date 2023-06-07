Колыванов назвал самый популярный региональный клуб России

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов считает «Краснодар» самой популярной региональной командой России.

«Самый популярный региональный клуб? Наверное, «Краснодар». Болельщики их любят, стадион хорошо заполняется. Почему, например, не «Крылья Советов» или «Рубин»? Про «Рубин» так не скажешь, там нет такой плеяды болельщиков. У «Краснодара» же инфраструктура обалденная, шикарный парк, необыкновенный стадион. Галицкий вкладывает всю душу и сердце. Болельщики прониклись этим», — цитирует Колыванова Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Краснодар» занял 6-е место в чемпионате России. Команда набрала 48 очков в 30 матчах.