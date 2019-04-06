Черчесов приехал на матч "Спартак" – ЦСКА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл к стадиону "Открытие Арена", где пройдет матч 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.
Черчесов успел сфотографироваться с большим количеством болельщиков красно-белых.
"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)
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#СпартакЦСКА Станислав Черчесов приехал на дерби. Болельщики не дают ему прохода pic.twitter.com/VPQjC7m0Pq– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 6 апреля 2019 г.
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