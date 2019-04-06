17:51 | Футбол — РПЛ

Черчесов приехал на матч "Спартак" – ЦСКА

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл к стадиону "Открытие Арена", где пройдет матч 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.

Черчесов успел сфотографироваться с большим количеством болельщиков красно-белых.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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Спартак - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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