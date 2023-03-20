Чепчугов отметил уверенные действия Акинфеева в матче с «Зенитом»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал победу москвичей над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Прессинг на всех участках поля позволил ЦСКА не дать «Зениту» чувство вдохновения, за исключением небольшого везения, когда мяч соприкоснулся со штангой. Следует отметить уверенные действия Игоря Акинфеева, когда он охранял свою сокровищницу — ворота. Вера ЦСКА в победу принесла успех! Федора Чалова поздравляю с голом! Удачи на футбольных полях! Команда показала высокий уровень дисциплины! Существует ли еще интрига в борьбе за титул? Подсчитывать, когда «Зенит» сможет оформить чемпионство еще рано, ведь впереди еще 10 туров, но «Зенит», безусловно, считается фаворитом в чемпионской гонке», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.