Попов заявил, что ЦСКА вышел против «Зенита» как на последний матч

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал победу «красно-синих» над «Зенитом» (1:0) в 20-м туре РПЛ.

«Игра получилась ничейная с моментами с обеих сторон. Была бескомпромиссная борьба, что и ожидались в дерби. Один удар, рикошет — и три очка. Как говорится, нас устроит победа с крупным счетом, хотя бы 1:0, что им произошло. «Зенит» сейчас немножко испытывает проблемки. С «Химками» игра тоже была такая, что на тоненького. Понятно, что запас прочности у питерцев есть, но все настраиваются на них как на последний матч. ЦСКА тоже вышел против «Зенита» как на последний матч, это же дерби. Тем более две недели назад у ЦСКА было обидное поражение от «Сочи» — можно сказать, не по игре. Так бывает в футболе. А потом — две победы подряд. Это хорошо, но есть куда дальше стремиться», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.