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«Чемпионат»: «Зенит» активировал опцию обязательного выкупа Изидора у «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» окончательно активировал обязательную опцию выкупа нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, московский клуб в ближайшее время получит 4 миллиона евро. Эти средства пойдут на транши за трансфер французского защитника Жерзино Ньямси.

Изидор в сентябре 2023 года перешел в «Зенит» на правах аренды из «Локомотива». За питерский клуб 23-летний француз сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Аренда игрока рассчитана до конца июня 2024 года.

27-летний Ньямси перешел в «Локомотив» в феврале из «Страсбура», подписав контракт до лета 2027 года. На его счету 3 матча за железнодорожников во всех турнирах.

Источник: Чемпионат
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Жерзино Ньямси
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В «Зените» опровергли информацию об активации опции выкупа Изидора
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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