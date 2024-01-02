Челикович поделился мнением о лучших футболистах РПЛ

В этом сезоне нападающий «Спартака» Квинси Промес в 17 матчах РПЛ забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. В активе хавбека «Зенита» Клаудиньо 3 забитых мяча и 4 голевые передачи в 18 играх РПЛ. Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре отметился 8 голами и 3 ассистами в 15 встречах.