Чаще всех «Динамо» побеждает «Ростов» и ЦСКА

Победа над ЦСКА в матче 14-го тура со счетом 1:0 стала для «Динамо» 21-й в противостоянии с красно-синими в высшем российском дивизионе.

По числу поражений от бело-голубых армейцы теперь делят первое место с «Ростовом», проведшим на шесть встреч меньше. (Кирилл Бурдаков)

Команды, которые «Динамо» обыгрывает чаще всего

Команда И В Н П М О Ростов 49 21 17 11 75-47 80 ЦСКА 55 21 17 17 72-71 80 Кр.Советов 47 19 12 16 58-47 69 Алания 32 14 10 8 46-38 52 Локомотив 55 14 15 26 72-95 57 Урал 21 12 5 4 47-16 41 Ротор 24 12 7 5 35-21 43 Локомотив НН 16 11 3 2 34-14 36 Торпедо 30 11 13 6 39-34 46

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