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Чаще всех «Динамо» побеждает «Ростов» и ЦСКА

19:21
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Победа над ЦСКА в матче 14-го тура со счетом 1:0 стала для «Динамо» 21-й в противостоянии с красно-синими в высшем российском дивизионе.

По числу поражений от бело-голубых армейцы теперь делят первое место с «Ростовом», проведшим на шесть встреч меньше. (Кирилл Бурдаков)

Команды, которые «Динамо» обыгрывает чаще всего

Команда

И

В

Н

П

М

О

Ростов

49

21

17

11

75-47

80

ЦСКА

55

21

17

17

72-71

80

Кр.Советов

47

19

12

16

58-47

69

Алания

32

14

10

8

46-38

52

Локомотив

55

14

15

26

72-95

57

Урал

21

12

5

4

47-16

41

Ротор

24

12

7

5

35-21

43

Локомотив НН

16

11

3

2

34-14

36

Торпедо

30

11

13

6

39-34

46

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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