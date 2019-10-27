Чаще всех «Динамо» побеждает «Ростов» и ЦСКА
19:21
Победа над ЦСКА в матче 14-го тура со счетом 1:0 стала для «Динамо» 21-й в противостоянии с красно-синими в высшем российском дивизионе.
По числу поражений от бело-голубых армейцы теперь делят первое место с «Ростовом», проведшим на шесть встреч меньше. (Кирилл Бурдаков)
Команды, которые «Динамо» обыгрывает чаще всего
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Ростов
|
49
|
21
|
17
|
11
|
75-47
|
80
|
ЦСКА
|
55
|
21
|
17
|
17
|
72-71
|
80
|
Кр.Советов
|
47
|
19
|
12
|
16
|
58-47
|
69
|
Алания
|
32
|
14
|
10
|
8
|
46-38
|
52
|
Локомотив
|
55
|
14
|
15
|
26
|
72-95
|
57
|
Урал
|
21
|
12
|
5
|
4
|
47-16
|
41
|
Ротор
|
24
|
12
|
7
|
5
|
35-21
|
43
|
Локомотив НН
|
16
|
11
|
3
|
2
|
34-14
|
36
|
Торпедо
|
30
|
11
|
13
|
6
|
39-34
|
46
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