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Чанов считает, что у ЦСКА есть аналог «спартаковского духа»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил перспективы армейцев завоевать чемпионский титул в этом сезоне.

«Мы каждый год надеемся, что ЦСКА снова станет чемпионом. Сначала дают надежду, но потом чего-то не хватает. Надежда умирает последней. Мы не знаем через сколько лет ЦСКА станет чемпионом, главное, чтобы была задача и появились игроки.

Не перестает ли ЦСКА быть топ-клубом? Что бы мы ни говорили, но в ЦСКА есть и передается тот дух. ЦСКА всегда будет стремиться к верху. У ЦСКА есть аналог «спартаковского духа»? Конечно, есть! У всех команд, кто побывал в верхах, то у них он продолжает жить внутри команд. Это не умирает, а передается», — цитирует Чанова Legalbet.

ЦСКА занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://legalbet.ru/news/chanov-zayavil-chto-u-tcska-est-analog-spartakovskogo/

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Вячеслав Чанов
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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