Чалов забивал «Спартаку» еще 13 лет назад. Видео
14:31
ЦСКА в преддверии матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» опубликовал видео 2006 года с Федором Чаловым. Восьмилетний футболист забил «Спартаку» решающий пенальти в турнире команды 1998 года рождения.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, начало — в 20.00.
Федя с детства любит огорчать красно-белых ? На первом турнире команды 1998 года в 2006-м гол Чалова в серии пенальти принёс красно-синим победу над Спартаком и первый трофей! ? Ещё несколько голов он забил по ходу турнира ? pic.twitter.com/trafR443Xu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2019
«Спартак» — ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 6-й тур, 19 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 20.00 (мск)
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи