Чалов забивал «Спартаку» еще 13 лет назад. Видео

Федя с детства любит огорчать красно-белых ? На первом турнире команды 1998 года в 2006-м гол Чалова в серии пенальти принёс красно-синим победу над Спартаком и первый трофей! ? Ещё несколько голов он забил по ходу турнира ? pic.twitter.com/trafR443Xu