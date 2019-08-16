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Чалов тренируется в общей группе ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

16 августа 2019, 17:01
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Спартака» тренируется в общей группе, сообщает официальный сайт армейцев. Встреча пройдет 19 августа.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что у Чалова выявлена травма после медицинского обследования. Футболист получили повреждение во время матча 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0). На третьей компенсированной минуте встречи защитник гостей Иван Миладинович? ударом локтем попал в нос Чалову. У 21-летнего российского футболиста был выявлен перелом костей носа с небольшим смещением.

«Я работаю с общей группой, в плане здоровья, в принципе, ничего не беспокоит. Сказать, что настрой у команды перед дерби боевой — значит, не сказать ничего. Подготовка проходит как обычно, думаю, к матчу мы подойдем в хорошей форме. О не самой удачной игре с «Сочи» мы забыли, все мысли — только о поединке со «Спартаком», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

Спартак — ЦСКА

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-gotovyatsya-k-derbi/

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