Чалов повторил «рекорд» Тихонова и Веретенникова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, не реализовав пенальти в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (3:2), повторил рекорд высшего дивизиона по числу не забитых 11-метровых за один чемпионат.

21-летний форвард не смог отличиться в трех случаях из четырех, последовательно проиграв дуэли Георгию Шелии, Олегу Баклову и Сергею Песьякову.

Также плохо 11-метровые исполняли Андрей Тихонов в 1997 году и Олег Веретенников в 1999-м. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, не забившие три пенальти в одном чемпионате России