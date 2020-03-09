Чалов повторил «рекорд» Тихонова и Веретенникова
Нападающий ЦСКА Федор Чалов, не реализовав пенальти в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (3:2), повторил рекорд высшего дивизиона по числу не забитых 11-метровых за один чемпионат.
21-летний форвард не смог отличиться в трех случаях из четырех, последовательно проиграв дуэли Георгию Шелии, Олегу Баклову и Сергею Песьякову.
Также плохо 11-метровые исполняли Андрей Тихонов в 1997 году и Олег Веретенников в 1999-м. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, не забившие три пенальти в одном чемпионате России
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Пенальти
|
|
|
|
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|
Матчи
|
Вратарь
|
Исход
|
1997
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
Ростсельмаш (д) — 2:0
|
Владимир Савченко
|
Мимо
|
|
|
|
Тюмень (д) — 2:0
|
Олег Масленников
|
Гол
|
|
|
|
Ростсельмаш (г) — 5:3
|
Владимир Савченко
|
Гол
|
|
|
|
Локомотив НН (г) — 3:2
|
Андрей Сацункевич
|
Вратарь
|
|
|
|
Динамо (г) — 1:1
|
Дмитрий Тяпушкин
|
Вратарь
|
1999
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
Шинник (д) — 2:0
|
Александр Гутеев
|
Гол
|
|
|
|
Черноморец (д) — 5:2
|
Иван Левенец
|
Мимо
|
|
|
|
Черноморец (д) — 5:2
|
Иван Левенец
|
Мимо
|
|
|
|
Жемчужина (д) — 0:0
|
Константин Ледовских
|
Вратарь
|
2019/20
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
Локомотив (д) — 1:0
|
Гильерме
|
Гол
|
|
|
|
Тамбов (г) — 2:0
|
Георгий Шелия
|
Вратарь
|
|
|
|
Урал (г) — 3:0
|
Олег Баклов
|
Вратарь
|
|
|
|
Ростов (г) — 2:3
|
Сергей Песьяков
|
Вратарь