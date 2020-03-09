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Чалов повторил «рекорд» Тихонова и Веретенникова

9 марта 2020, 17:29
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов, не реализовав пенальти в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (3:2), повторил рекорд высшего дивизиона по числу не забитых 11-метровых за один чемпионат.

21-летний форвард не смог отличиться в трех случаях из четырех, последовательно проиграв дуэли Георгию Шелии, Олегу Баклову и Сергею Песьякову.

Также плохо 11-метровые исполняли Андрей Тихонов в 1997 году и Олег Веретенников в 1999-м. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, не забившие три пенальти в одном чемпионате России

Сезон

Игрок

Клуб

Пенальти

Матчи

Вратарь

Исход

1997

Андрей Тихонов

Спартак

Ростсельмаш (д) — 2:0

Владимир Савченко

Мимо

Тюмень (д) — 2:0

Олег Масленников

Гол

Ростсельмаш (г) — 5:3

Владимир Савченко

Гол

Локомотив НН (г) — 3:2

Андрей Сацункевич

Вратарь

Динамо (г) — 1:1

Дмитрий Тяпушкин

Вратарь

1999

Олег Веретенников

Ротор

Шинник (д) — 2:0

Александр Гутеев

Гол

Черноморец (д) — 5:2

Иван Левенец

Мимо

Черноморец (д) — 5:2

Иван Левенец

Мимо

Жемчужина (д) — 0:0

Константин Ледовских

Вратарь

2019/20

Федор Чалов

ЦСКА

Локомотив (д) — 1:0

Гильерме

Гол

Тамбов (г) — 2:0

Георгий Шелия

Вратарь

Урал (г) — 3:0

Олег Баклов

Вратарь

Ростов (г) — 2:3

Сергей Песьяков

Вратарь
Ростов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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