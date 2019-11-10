Чалов отличился в матче ЦСКА с «Сочи». Он не забивал с 22 сентября

ЦСКА вышел вперед в матче 16-го тура чемпионата России против «Сочи». На 55-й минуте гол забил Федор Чалов. Он не забивал с 22 сентября, «сухая» серия составила 843 минуты.

Последний раз 21-летний форвард поражал ворота «Краснодара» в десятом туре чемпионата России на 37-минуте встречи.