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Чалов отличился в матче ЦСКА с «Сочи». Он не забивал с 22 сентября

17:46
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ЦСКА вышел вперед в матче 16-го тура чемпионата России против «Сочи». На 55-й минуте гол забил Федор Чалов. Он не забивал с 22 сентября, «сухая» серия составила 843 минуты.

Последний раз 21-летний форвард поражал ворота «Краснодара» в десятом туре чемпионата России на 37-минуте встречи.

Сочи — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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