Быстров допустил, что «Спартак» может испугаться Дзюбы

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров предположил, что москвичи могут испугаться питерскую команду и нападающего Артема Дзюбу.

— Рискнете дать прогноз на предстоящий матч?

— Я пока не могу сказать, с каким настроем выйдет на игру «Спартак».

— А вы действительно думаете, что красно-белые могут испугаться Дзюбу и компанию еще до матча?

— Естественно, это допускаю.

— Почему?

— Да у нас половина команд в чемпионате пасует перед «Зенитом» еще до игры, перегорает. В недавнем матче футболисты «Рубина» вместо того, чтобы плотнее действовать с Дзюбой, отскакивали от него на пять метров, боялись, бежали в свою штрафную, не прессинговали...

Владимир Быстров: «Допускаю, что «Спартак» может испугаться Дзюбу и компанию еще до матча»