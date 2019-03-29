"Была жесткая борьба за победу". Черевченко - о матче с "Крыльями"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после победы над "Крыльями" в матче 21-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что обе команды сражались за три очка. Единственный гол в этой встрече забил форвард Лука Джорджевич.

- Игра была равная, - сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер". - Мы забили очень красивый гол - вся комбинация была отличной. Карточки? Не могу назвать эту игру глубой. Была жесткая борьба за победу.

И мы, и соперник играли за три очка и болельщиков. После гола у Самары появились свободные зоны. Они шли вперед, и наши быстрые игроки получали преимущество.

"Арсенал" набрал 30 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

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