Николич заявил, что пока не определился с основным составом ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что он пока не определился с основным составом перед началом сезоне-2024/25

— Уже определились с основным составом?

— Про состав пока рано говорить. У нас еще две игры будет. К сожалению, некоторые игроки, как Файзуллаев уйдут, а кто-то приедет как Давила. Все сейчас здоровы. Дай бог дальше будет также.

— Что скажете о Жемалетдинове?

— Будет принимать решение руководство.

Новый сезон РПЛ начнется 20 июля.