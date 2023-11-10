Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Ахматом»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Фаворит этого матча «Локомотив» и должен выигрывать, если хотят бороться за медали. Если не выиграют, то будут в середине турнирной таблицы, что не очень хорошо для клуба.

Нет ли недостатка мотивации? Причина точно не в этом. У «Локомотива» мотивация на хорошем уровне. Просто что-то не получается. Причем не получается на протяжении первой части сезона, не только в последних играх. Нет той стабильности, которая была в прошлом сезон", — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

«Локомотив» примет «Ахмат» в матче 15-го тура РПЛ 11 ноября в 16.30 по московскому времени.