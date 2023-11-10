Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:55

Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Ахматом»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Фаворит этого матча «Локомотив» и должен выигрывать, если хотят бороться за медали. Если не выиграют, то будут в середине турнирной таблицы, что не очень хорошо для клуба.

Нет ли недостатка мотивации? Причина точно не в этом. У «Локомотива» мотивация на хорошем уровне. Просто что-то не получается. Причем не получается на протяжении первой части сезона, не только в последних играх. Нет той стабильности, которая была в прошлом сезон", — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

«Локомотив» примет «Ахмат» в матче 15-го тура РПЛ 11 ноября в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-lokomotiv-dolzhen-obygryvat-akhmat-esli-khochet-borotsya-za-medali-304045/
Дмитрий Булыкин
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Авербух заявил о проблемах в фигурном катании
Село в Дагестане переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Петржела считает, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией
«Факел» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Крылья Советов» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Жоаозиньо: «Буду очень рад, если «Краснодар» станет чемпионом!»
В «Зените» рассказали, какие позиции нуждаются в усилении
Луческу назвал причину гегемонии «Зенита» в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Батчи заявил, что к игроку есть интерес из Англии

Нигматуллин — о матче легенд: «Игра посвящена «золотому» матчу-2002, логично, что сыграю за армейцев»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости