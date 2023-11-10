Нигматуллин — о матче легенд: «Игра посвящена «золотому» матчу-2002, логично, что сыграю за армейцев»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин объяснил, почему в матче легенд он сыграет за ЦСКА.

«Как подсказывает мне информация из открытых источников, это ретроспектива «золотого» матча, который прошел в 2002 году между «Локомотивом» и ЦСКА. Тогда матч прошел на стадионе «Динамо», я на тот момент выступал за армейцев. Мне не дали право выбора, но если это посвящено «золотому» матчу, то логично, что сыграю за армейцев, — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru. — Я нахожусь в игровой форме. Активно в футбол не играю, но плавание и фитнес всегда со мной. С удовольствием проведу этот матч, встречусь со старыми партнерами и друзьями. С нетерпением жду этой игры!»

В 2002 году ЦСКА и «Локомотив» после 30 туров чемпионата России по футболу набрали по 66 очков, поделив между собой итоговое 1-е место в турнирной таблице. По регламенту предусматривалось проведение дополнительного золотого матча, завершившегося победой железнодорожников (1:0).

Матч легенд между «Локомотивом» и ЦСКА пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве 19 ноября в 19.30 по московскому времени.