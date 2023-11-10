Агент Батчи заявил, что к игроку есть интерес из Англии
Футбольный агент полузащитника «Краснодара» Жуану Батчи Эдуардо Мариньо заявил, что его клиент не собирается покидать команду этой зимой. Но по словам агента, интерес от зарубежных клубов к футболисту действительно есть.
«К Батчи есть интерес со стороны клубов Европы, не только МЛС. Несколько английских клубов также проявляют к нему интерес. Очень маловероятно, что трансфер состоится зимой», — цитирует агента «РБ Спорт».
В этом сезоне Батчи провел за «Краснодар» 18 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3