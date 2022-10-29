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Булыкин ожидал более интенсивной игры в матче «Локомотив» — «ЦСКА»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение железнодорожников от ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ.

«Я ожидал больше голов. Ожидал более интенсивной игры. ЦСКА, понятное дело, пол-игры отбивался, волновался, наверное, за защиту. Хотя был момент у «Локомотива», когда хорошо сыграл Акинфеев ногой. Отбил выход один на один. Если бы забили здесь или показали красную, то была бы, наверное, совершенно другая игра. Видно было, что ЦСКА очень прижимается к своим воротам. Я думаю, что это из-за проблем в защите. Если учитывать, что ЦСКА не в лучшей форме и без защитников, то, может быть, соперники выглядели где-то одинаково. Были моменты, когда ЦСКА даже не мог выйти со своей половины. Но счет на табло — и он не в пользу «Локомотива», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Он также прокомментировал отмененный гол Егора Ушакова.

«Отмененный гол Ушакова получился красивым. Но он высоко сыграл рукой. Если бы он руку не выставлял в сторону, то было бы все по правилам. Спорный момент. Борьба, футбол — контактный вид спорта, и судьи приняли решение, что все-таки это был фол», — добавил Булыкин.

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-tsska-pol-igry-otbivalsya-navernoe-volnovalsya-za-zashchitu-1398877/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 0
Перерыв

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
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Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
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