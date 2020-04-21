Будущее Кокорина, Смолова, Миранчука. Каким будет трансферное лето? Live Короткина и Арустамяна
10:25
Во вторник, в 13.00, на канале «СЭ» в YouTube состоится стрим нашего обозревателя Вячеслава Короткина и известного комментатора, одного из лучших инсайдеров российского футбола Нобеля Арустамяна.
Мы обсудим:
— будущее Александра Кокорина и Федора Смолова;
— какие итальянские клубы могут купить у «Локомотива» Алексея Миранчука;
— ситуацию вокруг Юрия Семина;
— что ждет после пандемии ЦСКА;
— насколько вероятен уход Сердара Азмуна из «Зенита»;
— и, конечно, поговорим о «Спартаке».
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