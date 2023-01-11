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Иван попрощался с «Зенитом»: «Я получил большой опыт, буду следить за командой даже издалека»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Иван Куарежма.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бывший вратарь «Зенита» Иван Куарежма попрощался с клубом.

Во вторник, 10 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о досрочном прекращении аренды футболиста из «Коринтианса».

«Мое время в «Зените» подходит к концу, и я хотел бы поблагодарить всех, кто мне очень помогал, пока я работал за пределами Бразилии. Я был там в течение короткого периода, но получил большой опыт обучения. Я хотел бы поблагодарить страстных болельщиков «Зенита» за любовь, которую вы всегда проявляли ко мне, и за поддержку, которую вы мне оказывали. Я также хотел бы поблагодарить здешних профессионалов, потому что за это время они очень помогли мне адаптироваться и выложиться на полную. Большое спасибо, и я буду следить за этой командой всегда, даже издалека», — приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга слова голкипера.

«Зенит» арендовал Ивана у «Коринтианса» в июле 2022 года. 25-летний бразилец провел 4 матча за команду из Санкт-Петербурга и пропустил 5 голов.

Источник: https://t.me/fczenit/9496
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Иван Куарежма
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Спартак

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