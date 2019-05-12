Бранислав Иванович: "Можно выдохнуть, мы заслужили это чемпионство"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 28-го утра чемпионата России против ЦСКА (3:1) поделился эмоциями от чемпионства.

– Можно выдохнуть, но думаю, мы заслужили это чемпионство. Надо отпраздновать и продолжать дальше, – отметил Иванович в эфире телеканала "Матч Премьер". – Сегодня получилась очень хорошая игра, болельщики довольны и результатом, и игрой. В первом тайме не получилось, но концом мы можем быть довольны.

– Сложно было готовиться в ранге чемпиона?

– конечно. Психологически к таким играм тяжело подготовиться. Но мы молодцы, выиграли этот матч. Надо продолжать дальше, в футболе нельзя расслабляться. Хотя сейчас надо праздновать.

– Чем это чемпионство особенное?

– Каждое особенное. С первого тура мы жили этим результатом, у нас получилось, мы очень довольны.