Божович - о «Динамо»: «Их проклял тренер, который выиграл еврокубок много лет назад»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«Каждый год «Спартак» говорит, что будет бороться за чемпионство, но в итоге они ничего не добиваются. В этом году займут место от третьего по шестое, за чемпионство они не будут бороться. Я думаю, «Зенит» без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать. Я очень надеюсь, что «Динамо» наконец-то сможет выстрелить и будет биться за титул, но тоже сомневаюсь. Их проклял тренер, который выиграл еврокубок много лет назад. Они убрали этого тренера и тот сказал, что «Динамо» никогда не выиграет. Что сделало «Динамо» для победы с начала российского чемпионата?» — цитирует Божовича Metaratings.ru.

По итогам пяти туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», имея в активе 13 очков. Вторую строчку занимает «Урал», набрав такое же количество очков. Следом расположились «Динамо» и «Зенит» (по 10 очков).

6-й тур РПЛ пройдет с 25 по 27 августа.