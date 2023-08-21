Чавес прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»

По данным «СЭ», полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес у себя на родине успешно прошел медосмотр перед переходом в «Динамо». Ожидается, что сделка будет закрыта на текущей неделе.

Ранее «СЭ» сообщал, что соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

Чавес выступал за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду.