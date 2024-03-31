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Дьяков — об Угальде: «Наконец-то супертрансфер был на замене. Один или два гола забьет — уже хорошо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков оценил игру форварда красно-белых Манфреда Угальде.

21-летний костариканец со скамейки вышел на поле во втором тайме матча против «Урала» (0:0).

«Наконец-то супертрансфер Угальде был на замене. Очевидно, что он не стоит тех денег, которые за него заплатили. Дай бог, он один или два гола забьет — уже хорошо», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Угальде в зимнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Твенте». Сумма трансфера составила около 13 миллионов евро. Нападающий провел три матча за красно-белых, не отличившись результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
Виталий Дьяков
Манфред Угальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
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10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
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13
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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