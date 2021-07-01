«Болонья» может приобрести защитника ЦСКА Дивеева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в чемпионате Италии, утверждает Tuttobolognaweb. По информации источника, 21-летний российский футболист попал в сферу интересов «Болоньи».

«Болонья» может купить Дивеева у ЦСКА в том случае, если их команду покинет защитник Такэхиро Томиясу. На японского игрока претендуют ряд клубов.

Итальянцы оценивают Дивеева в 5-6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Венеция» интересуется футболистом армейцев.

В минувшем сезоне россиянин провел 32 матча за ЦСКА, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2024 года.