«Болонья» может приобрести защитника ЦСКА Дивеева
20:08
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в чемпионате Италии, утверждает Tuttobolognaweb. По информации источника, 21-летний российский футболист попал в сферу интересов «Болоньи».
«Болонья» может купить Дивеева у ЦСКА в том случае, если их команду покинет защитник Такэхиро Томиясу. На японского игрока претендуют ряд клубов.
Итальянцы оценивают Дивеева в 5-6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Венеция» интересуется футболистом армейцев.
В минувшем сезоне россиянин провел 32 матча за ЦСКА, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2024 года.
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