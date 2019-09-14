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Болельщики «Спартака» скандируют кричалки в поддержку Карреры во время матча с «Уралом»

18:01
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Болельщики «Спартака» во время матча 9-го тура премьер-лиги против «Урала» скандируют кричалки в поддержку бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

— A tutti! Avanti! Massimo Carrera! (Вместе! Вперед! Массимо Каррера!) — скандирует сектор активной поддержки «Спартака».

«Спартак» пропустил два мяча во втором половине встречи с «Уралом» и проигрывает со счетом 1:2.

Спартак — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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