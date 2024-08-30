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Сегодня, 15:30

Боков считает, что нынешний сезон станет экватором для «Зенита»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-защитник «Зенита» Максим Боков поделился ожиданиями от встречи петербургского клуба с «Пари НН» в рамках 7-го тура РПЛ.

«У «Зенита» достаточно длинная скамейка. Конечно, потери ощутимы, но не настолько, чтобы утонуть. Там есть замены, игра будет им даваться. Этот сезон «Зенит» будет переживать сложнее, чем предыдущий. В предыдущем практически все делали бразильцы, в этом году ставку начинают делать на россиян. Потихоньку отходят от «бразилизации». Этот сезон станет для клуба экватором», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

Матч состоится 31 августа и начнется в 17:30 по московскому времени. «Зенит» после 6 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице с 14 очками, уступая лидирующему «Локомотиву» в 1 балл.

Источник: Metaratings
Максим Боков
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
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Локомотив – Краснодар
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