После матча 26-го тура РПЛ между "Динамо" и "Ахматом" (0:0) нападающий грозненского клуба Беким Балай ответил на вопросы корреспондента "СЭ" о результате, борьбе за выход в Лигу Европы и ближайшем матче с "Зенитом".

- Тяжелая игра?

- Играть с "Динамо" в Москве всегда тяжело, особенно когда им очень нужны очки. Но я считаю, в этом матче мы заслуживали больше одного очка.

- У "Ахмата" было больше моментов?

- Второй тайм мы контролировали, создавали моменты, но в итоге 0:0, одно очко - не самый плохой результат.

- Перед матчем с "Зенитом" сегодняшний результат можно назвать неудачным?

- Мы будем играть на своём стадионе, ждем победы, потому что уже давно длится домашняя серия без поражений. Матч с "Зенитом" будет боевым.

- В команде уже ходят разговоры о выходе в Лигу Европы?

- Да, я думаю, дорога открыта. Но путь будет тяжелым, впереди нелегкие игры, всем в концовке нужны очки, поэтому шаг за шагом движемся к цели. (Константин Колмаков)

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