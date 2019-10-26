Баринов рассказал о дедовщине в «Сатурне»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью клубной пресс-службе вспомнил о дедовщине в «Сатурне», за который выступал в 2010-2012 годах.

— Дедовщина в «Сатурне»? Стараюсь не выражаться в таких жестких формулировках, но и правда было что-то подобное, — сказал Баринов. — Старшие ребята давали нам неплохую профилактику: пробивали в плечи, заставляли отжиматься. Думаю, что этим они только сделали мой характер жестче, но замечу, что в свой выпускной год я ничем подобным не занимался.

Дисциплину в «Сатурне» налаживал тренер Сергей Кищенко. В комнатах всегда должен быть порядок. Единственное, в какие-то моменты тренер закрывал глаза на школьные дела, только советовал нам не хамить учителям, чтобы они потом не жаловались. Главное, демонстрировать свои навыки на футбольном поле, а остальное поправимо.

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