Баринов пропустит игру с «Краснодаром» из-за повреждения
17:44
В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Краснодаром». Стал известен состав московского клуба.
В него не попал полузащитник Дмитрий Баринов. Он пропустит встречу из-за повреждения.
Наш состав на #ЛокоКраснодар ??— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 10, 2019
Баринов пропустит матч из-за повреждения, у Чорлуки перебор жёлтых карточек. Зато Смолов и Антон Миранчук в заявке! ? pic.twitter.com/nVQUcmWn2C
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