Баринов пропустит игру с «Краснодаром» из-за повреждения

В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Краснодаром». Стал известен состав московского клуба.

В него не попал полузащитник Дмитрий Баринов. Он пропустит встречу из-за повреждения.

Наш состав на #ЛокоКраснодар ??

Баринов пропустит матч из-за повреждения, у Чорлуки перебор жёлтых карточек. Зато Смолов и Антон Миранчук в заявке! ? pic.twitter.com/nVQUcmWn2C — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 10, 2019

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