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Баринов пропустит игру с «Краснодаром» из-за повреждения

17:44
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В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Краснодаром». Стал известен состав московского клуба.

В него не попал полузащитник Дмитрий Баринов. Он пропустит встречу из-за повреждения.

Локомотив — Краснодар

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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