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Сегодня, 10:32

Бабич заявил, что Угальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Камила Абдурахманова
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о костариканском форварде красно-белых Манфреде Угальде.

«Да, в матче с «Краснодаром» было много стычек, но мы готовились к этой команде, знали, что делать для победы. Игра была тяжелой, но мы забрали три очка. После первого гола мы стали верить в победу больше, у нас отличные взаимосвязи и команда, можем обыграть любого соперника. Я уже говорил, что мы способны победить как «Краснодар», так и «Зенит.

Не стоит говорить только об одном игроке, ведь вся команда заслуживает побед, даже те игроки, которые находятся на скамейке. У нас собрался сильный коллектив. Но стоит признать, что то, что Манфред Угальде забил столько голов в последних двух матчах, невероятно. Невероятный футболист. Конечно, он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, я верю, что он им и станет», — приводит слова Бабича ТАСС.

1 декабря «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» (3:0) в матче 17-го тура РПЛ. Угальде оформил дубль. Красно-белые одержали пятую победу подряд в чемпионате России и с 34 очками поднялись на третье место в турнирной таблице.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. Команда Мурада Мусаева с 38 очками — на второй строчке. Лидирует «Зенит» с 39 очками.

Источник: ТАСС
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

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