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Азмун забил впервые с июля в РПЛ: «Зенит» обыграл «Урал» и возглавил турнирную таблицу

13:21
«Урал» — «Зенит». Фото ФК «Урал».
«Урал» — «Зенит». Фото ФК «Урал».
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«Зенит» в гостях одержал победу над «Уралом» (3:1) в матче 12-го тура чемпионата России. В составе сине-бело-голубых отличились защитник Бранислав Иванович, полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Сердар Азмун.

На 58-й минуте встречи 29-летний Шатов отметился автоголом в собственные ворота.

«Зенит» с 26 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — 9-я строчка и 14 баллов.

Последний раз 24-летний Азмун отличался в чемпионате России в игре третьего тура против «Оренбурга» (2:0), поразив ворота «газовиков» на первой минуте встречи. Матч прошел 28 июля.

Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:2)

Голы: Иванович, 3 (0:1). Оздоев, 27 (0:2). Шатов, 58 — в свои ворота (1:2). Азмун, 63 (1:3).

«Урал» (Екатеринбург): Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Димитров (Ильин, 51), Аугустыняк, Емельянов (Егорычев, 55), Бикфалви, Эль-Кабир (Насыров, 89), Погребняк.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Осорио, Маммана (Шатов, 14), Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев, Жирков (Ерохин, 65), Дзюба, Азмун (Мак, 83).

Судьи: Волошин (Смоленск). Мурашов (Москва), Богач (Люберцы).

6 октября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 22422 зрителя.

Урал — Зенит

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