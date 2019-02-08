Айртон - об адаптации в "Спартаке": "Знаю, что в России с погодой будет еще сложнее"

Защитник "Спартака" Айртон, который в январе подписал контракт с командой, рассказал о периоде адаптации в составе красно-белых.

- Поначалу действительны было непросто, но благодаря помощи моих бразильских друзей адаптация проходит все быстрее и увереннее, - заявил Айртон в интервью клубной пресс-службе. - С каждым днем я чувствую себя все лучше. Притираюсь к ребятам, узнаю кто как играет. Завел друзей в команде, тренер мне доверяет. Поэтому ситуация идет в гору.

К каким вещам еще не привык? Прежде всего, температура. Я знаю, что здесь, в Турции не так холодно, но все же это немного не моя погода. Я адаптируюсь. Знаю, что в России будет еще сложнее. Внутренне к этому готовлюсь. Надеюсь, что погода не помешает показать хороший футбол.

Период сборов в Бразилии короче, чем в России. Там мы тренировались по 2 раза в день в течение недели, а потом переходили на однократные тренировки. Здесь это все дольше, но все понимают, что это для того, чтобы набрать физическую форму.