Вратарь «Спартака» Артем Ребров порассуждал о пенсии и саморазвитии.

— Как часто я слышу обращение к себе «дед», — написал Ребров в Instagram. — Мои одноклубники запустили это прозвище, а друзья и болельщики с радостью подхватили. И вот мы с Ещенко постоянно слышим это со всех сторон.

Думая об этом, мои мысли увели меня к рассуждениям о пенсии. Выглядит ли она именно так? Ходьба со шведскими палками, вечерком чаек с вареньем и погружения в мысли и воспоминания о былом... И наступает ли она для меня сейчас?!

Конечно нет. Думаю мы сами выбираем свой путь как сейчас, так и в предпенсионном и пенсионном возрасте. Ну а принимаемая нами как данность ситуация с карантином-лишь еще один повод для развития, для взгляда на существующие вещи с другой стороны, под другим углом. Это время дано нам для того , чтобы остановиться, посмотреть на себя, своих родных, побыть с ними, посвятить время себе.

И что? Дальше «пенсионные» посиделки на скамеечке? Как бы не так! Есть еще миллион дел, занятий и практик, с помощью которых можно развить себя и помочь окружающим. И я призываю всех вас не сидеть на попе ровно, не проводить время исключительно за игровой приставкой или просмотром ТВ. Ведь карантин закончится, и то, какими мы выйдем после него — уставшими и деградировавшими или с новыми знаниями и силами — зависит только от нас. Я перечислил далеко не все, чем был занят. Для кого-то этот список будет крайне мал, кому-то может показаться невыполнимым. Не так важно, сделали вы больше или меньше. Главное — двигайтесь, не сидите на месте.