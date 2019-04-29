Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов перед матчем 27-го тура РПЛ "Спартак" - "Рубин" поделился впечатлениями от игры в футбол. 30-летний хоккеист подписал контракт с "КАМАЗом" и провел 4 минуты в игре Олимп-ПФЛ против "Уфы-2" (2:0). По его словам, он мог бы попытаться пробиться в состав "Рубина".

- Что тяжелее - хоккей или футбол? Хоккей тяжелее. Много борьбы, - сказал Лукоянов в эфире "Матч премьер". - В футболе было меньше шансов потолкаться, поставить корпус. Но бегать тяжелее все же в футболе.

- Вы следите за "Рубином"? Могли бы представить себя в этой команде?

- Ну почему бы и нет? Наблюдаю за "Рубином". Не скажу, что за них болею, но все равно интересно, если играет клуб из твоего города.