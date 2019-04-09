Артем Федецкий: "Московская команда предлагала мне 2 миллиона евро. Но не на того нарвались"

Защитник "Карпат" Артем Федецкий рассказал, что у него был вариант с переходом в чемпионат России. По его словам, один из клубов предлагал ему зарплату в 2 миллиона евро.

– У меня был хороший с финансовой точки зрения вариант в России. Но не все заключается в деньгах, – сказал Федецкий в интервью YouTube-каналу "Трендец". – Московская команда предлагала два миллиона евро. Они думали, что я раздвину ножки и сразу двину туда. Но нет, ребята, не на того нарвались. Кто-то может сказать, что я ошибаюсь. Но я сам принимаю решение.