Артем Дзюба: «Сегодня я Артем Джокер»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0) подвел итоги встречи.

— Первый тайм мы провели довольно уверенно, игра шла под нашу диктовку, — цитирует Дзюбу сайт «Зенита». — Во втором тайме ситуация на поле стала немного более нервозной, самарцы стали проводить больше времени с мячом, пошли подачи, прострелы, дальние удары. Каких-то супермоментов у них не было — разве что дальний удар Гацкана можно выделить. Еще удар головой Соболева, хотя он наносил его в статике, было довольно сложно. Но в целом, мне кажется, наша защита справилась. Мы могли снять все вопросы в этой игре намного раньше. Набрали три очка в Самаре — это очень важно, поскольку и «Ростов» победил вчера, и «Локомотиву» предстоит игра со «Спартаком». Нам больше нельзя терять очки — и так уже много надарили.

— Сегодня вы также улучшили личную статистику. Александр Соболев не сумел забить, вы — отличились. Перекинулись с ним парой слов на этот счет?

— Так, поболтали чуть-чуть. Конечно, ему было тяжело действовать против Ракицкого и Ивановича. Ни Шомуродов, ни Соболев не сдюжили, потому что парни хорошо обороняются, сильны. Ярослав, на мой взгляд, — вообще лучший защитник в России. Да и в мире вообще, что уж там скрывать. Я рад, что сумел забить, но в первую очередь нужно выделить, наверное, потрясающий гол Юрия Жиркова. Как говорится, мастерство не пропьешь. В эпизоде с моим голом — там Сердар разобрался, а мне завершить оставалось уже делом техники.

— Вы не вышли в стартовом составе. Обговаривали заранее с Сергеем Семаком, сколько времени проведете на поле?

— Договаривались, да. Большое спасибо Сергею Богдановичу за понимание. У нас с ним налажен диалог. Решения принимает он. Обсудили с ним все нюансы. Все прошло сегодня по плану.

— Выходить на поле с первых минут и на замену — большая разница?

— Конечно, хочется играть всегда. Выходить на замену — это особое искусство, довольно тяжело. Еще на первых минутах встречи сказал Андрею Луневу, что здесь сидеть — как-то более нервозно. Неприятно не играть, хочется быть на поле постоянно, однако и паузы тоже время от времени необходимы. Рад, что у меня получается успешно выходить на замену. Так что сегодня я Артем Джокер.

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