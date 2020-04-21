Аршавин снова доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет
13:17
Экс-нападающий «Зенита» и тренер команды U-16 «Газпром"-Академии Андрей Аршавин снова доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет.
Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а в стране до 30 апреля объявлен режим самоизоляции, в рамках которого гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости.
Аршавин снова доставляет!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 21, 2020
«Зенит-ТВ» показывает второй рейс Андрея Сергеевича в рамках нашей инициативы #ВместеПобедим.
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