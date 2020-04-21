Экс-нападающий «Зенита» и тренер команды U-16 «Газпром"-Академии Андрей Аршавин снова доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а в стране до 30 апреля объявлен режим самоизоляции, в рамках которого гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости.