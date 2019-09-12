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Арнор Сигурдссон рассказал о том, насколько тяжело ему дался переход в ЦСКА

11:01
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, вспоминая переход в московский клуб, отметил, что он стал одним из легчайших решений в его жизни.

— Легко ли было перейти в ЦСКА? Это решение было одним из легчайших в жизни, — рассказала исландец в интервью клубному телевидению. Для начала клубам нужно было договориться между собой, как только они это сделали, я быстро принял решение. Что мне нравится в клубе? Это большая семья.

В текущем сезоне 20-летний исландец провел пять матчей за ЦСКА и забил один гол. Всего же он сыграл за армейский клуб 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал две голевых передачи. Перешел в клуб в конце августа прошлого года, контракт Сигурдссона с армейцами будет действовать до 30 июня 2023 года.

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